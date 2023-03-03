Собянин рассказал о реализованных в Зеленограде проектах благоустройства

Почти 40 парков и общественных пространств обновили в ЗелАО за 12 лет

Почти 40 парков и общественных пространств было обновлено в Зеленограде за 12 лет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Сергей Собянин.

"Благоустроили площадь Юности, образованную в 1972 году. Привели в порядок тенистую аллею, на клумбах высадили цветы. Центрами притяжения для горожан стали сухой фонтан с подсветкой и зона отдыха со спортивными и детскими площадками", - рассказал мэр.

Кроме этого, на Центральном проспекте была расширена пешеходная зона, установлены новые фонари и скамейки. Обновлено поле между 5-м микрорайоном и Ленинградским шоссе, на нем местные спортсмены играют в регби.

"Сделали трибуны для зрителей и удобные раздевалки", - подчеркнул мэр.

Общая площадь работ в Зеленограде составила больше 180 га, подчеркнул мэр.

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