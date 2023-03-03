Посол Антонов: поставляемое Киеву оружие будет уничтожено

Содействие Вашингтона лишь продлит "агонию киевского режима"

Все усилия США, направленные на нанесение России стратегического поражения, обречены на провал. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.

"Российская Федерация уверенно движется к выполнению поставленных целей. Наши войска защищают Отечество от беспрецедентной угрозы, подавляя нацистов, которых взрастил на Украине коллективный Запад во главе с США", - заявил посол.

По словам Антонова, содействие Вашингтона лишь продлит "агонию киевского режима". "Угроза, которую он представляет, будет отодвинута на необходимое расстояние от наших границ, а все иностранное оружие, попавшее на поле боя в украинские руки, будет перемолото и уничтожено", - приводит его слова ТАСС.

3 марта стало известно, что США выделят новый пакет военной помощи Украине на сумму 400 миллионов долларов. Вашингтон, среди прочего, планирует передать Киеву боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, гаубиц и боевых машин пехоты Bradley.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"