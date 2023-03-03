Около 4 миллионов человек посетили ВДНХ за зиму

За три месяца на каток пришли 450 тысяч человек

Около 4 млн человек побывали этой зимой на ВДНХ, сообщали в столичной мэрии.

"По традиции главная выставка стала одной из самых посещаемых площадок города. За три месяца на каток пришли 450 тыс. человек. Всего зимой на ВДНХ побывали около 4 млн гостей, а организаторы провели свыше 5 тыс. спортивных мероприятий, мастер-классов, экскурсий, лекций и спектаклей", - говорится в сообщении.

Зимний сезон под общим названием "Та самая зима" продлился с 25 ноября по 26 февраля. Его начало приурочили к открытию самого большого катка столицы, а закрытие совпало с проводами Масленицы. На ВДНХ проходили мастер-классы по фигурному катанию олимпийских чемпионов Алексея Ягудина и Евгении Медведевой, танцевальные костюмированные программы в стилях ретро и диско, утренние зарядки и флешмобы. Также на катке можно было провести церемонию бракосочетания и покататься на ночных сеансах.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"