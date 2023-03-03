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В США допустили восстание ВСУ против Зеленского

22:01
  • пятница
  • 03 марта 2023

Украина уже проиграла, заявил американский военный

Если президент Украины Владимир Зеленский продолжит боевые действия, то ВСУ поднимут восстание против него, а Киеву придется сдаться без каких-либо договоренностей. Такое мнение в пятницу выразил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.
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По его словам, Киеву хватит боеприпасов до лета, и НАТО не сможет восполнить запасы. "Всем хорошо известно, что случается, когда заканчиваются патроны у одной из сторон. Поэтому карты раскрыты, Украина уже проиграла", — отметил Риттер (цитата по РИА Новости).

В пятницу посол России в США Анатолий Антонов заявил, что содействие Вашингтона лишь продлит "агонию киевского режима". По его словам, все усилия США, направленные на нанесение России стратегического поражения, обречены на провал.

В пятницу стало известно, что США выделят новый пакет военной помощи Украине на сумму 400 миллионов долларов.

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