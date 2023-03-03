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Зеленского рассмешили слова о территориальной целостности Украины

22:30
  • пятница
  • 03 марта 2023

Украинского президента рассмешил латвийский коллега

Президент Латвии Эгилс Левитс рассмешил Владимира Зеленского словами о победе Украины и восстановлении территориальной целостности страны. Видео опубликовано в YouTube-канале президента Украины.

В ходе совместной пресс-конференции Левитс сказал: "Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что только Украина может диктовать условия, на которых будет подписано мирное соглашение. Очевидно, что долгосрочный мир должен включать полную территориальную целостность Украины".

На этих словах Зеленский иронично посмотрел на латвийского коллегу и засмеялся. Затем украинский президент снова сделал серьезное лицо.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский пожаловался на нехватку вооружений и боеприпасов у ВСУ. По его мнению, западные страны должны ускорить поставки оружия Украине.

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