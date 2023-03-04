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Шойгу на передовой вручил высокие награды военным

10:04
  • суббота
  • 04 марта 2023

Министр обороны побывал в зоне спецоперации

Министр обороны Сергей Шойгу побывал на передовой спецоперации. Он вручил военным государственные награды - ордена Мужества, знаки отличия "Георгиевский крест" и медали "За отвагу".
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"Воюете вы достойно! Впереди ещё много дел. Очень надеюсь на то, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране", - обратился министр к военнослужащим.

Генерал также побывал на передовом пункте управления одного из объединений группировки войск "Восток". Там он заслушал доклад командующего группировкой Рустама Мурадова. Видеокадры посещения Шойгу войск на передовой разместило Минобороны на своей странице "ВКонтакте".

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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