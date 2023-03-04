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Названы имена новых героев специальной операции

11:36
  • суббота
  • 04 марта 2023

Бойцы самоотверженно сражаются в Донбассе

В Минобороны рассказали о мужестве и отваге защитников Донбасса. Гвардии старший прапорщик Виталий Волощук, несмотря на массированный обстрел радикалами нашей колонны, сумел вывести автомобиль с боеприпасами в безопасное место, а затем скрытно доставил груз на позиции реактивного дивизиона. В ходе контрбатарейной борьбы вражеская буксируемая гаубица Д-30 была уничтожена.

Старший сержант Владимир Березин, находясь на передовой, обнаружив передвижение техники и личного состава противника, внезапно нанёс удар по неприятелю. Экипаж боевой машины десанта ликвидировал бронеавтомобиль, пулемётный расчёт и отделение радикалов. Стратегически важный населённый пункт остался под контролем российских войск, сообщает "ТВ Центр".

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