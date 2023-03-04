Опубликованы зрелищные кадры работы Ка-52 в зоне СВО

Экипажи вертолётов выполняют важные задачи

Экипажи ударных вертолётов Ка-52 эффективно уничтожают опорные пункты и бронированную технику украинских националистов. Впечатляющие кадры работы "Аллигаторов" публикует Минобороны.

Во время одного из боевых вылетов всю свою мощь наши вертолёты обрушили на обнаруженные укрепрайоны и сосредоточение живой силы неприятеля. По вражеским позициям экипажи отработали неуправляемыми авиационными ракетами.

Кроме того, Ка-52 надёжно защищают наши колонны, доставляют десант, военные грузы и поддерживают российские подразделения с воздуха, сообщает "ТВ Центр".

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