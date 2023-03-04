Шольц и Байден договорились о продолжении санкционного давления на Россию

Канцлер ФРГ посетил с визитом США

Канцлер Германии Олаф Шольц отчитался перед президентом США Джо Байденом. Встреча прошла за закрытыми дверями в Белом доме.

Предсказуемо, главной темой стала Украина. Для представителей СМИ оба лидера отметили единство Вашингтона и Берлина в вопросе поставок вооружений Киеву. Байден похвалил германского канцлера за всестороннюю поддержку режима Зеленского и оказание давления на Москву, включая отказ от энергоносителей.

Оба политика с видимым удовольствием заявили, что готовы вводить санкции против России настолько долго, насколько это будет необходимо. А вот с украинцами США и ФРГ намерены оставаться столько, сколько нужно. Накануне Вашингтон выделил Киеву очередной пакет военной помощи - в 400-миллионов долларов, напоминает "ТВ Центр".

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