ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Греции накаляется обстановка из-за протестов железнодорожников

11:13
  • суббота
  • 04 марта 2023

Тысячи людей вышли на улицы крупных городов

Массовые протесты в Греции. Тысячи людей вновь вышли на улицы Афин и Салоников, а железнодорожники продолжают забастовку.

В столице митинги переросли в беспорядки. Радикально настроенные манифестанты забрасывали силовиков камнями, файерами и коктейлями Молотова.  Спецназ ответил светошумовыми гранатами и слезоточивым газом.

Пострадали пять полицейских, несколько анархистов задержаны. Протестующие требуют справедливого расследования железнодорожной катастрофы, которая унесла жизни 57-ми человек, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Протесты в Греции
Протесты в Греции
Протесты в Греции
Протесты в Греции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.