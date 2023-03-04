В Греции накаляется обстановка из-за протестов железнодорожников

Тысячи людей вышли на улицы крупных городов

Массовые протесты в Греции. Тысячи людей вновь вышли на улицы Афин и Салоников, а железнодорожники продолжают забастовку.

В столице митинги переросли в беспорядки. Радикально настроенные манифестанты забрасывали силовиков камнями, файерами и коктейлями Молотова. Спецназ ответил светошумовыми гранатами и слезоточивым газом.

Пострадали пять полицейских, несколько анархистов задержаны. Протестующие требуют справедливого расследования железнодорожной катастрофы, которая унесла жизни 57-ми человек, сообщает "ТВ Центр".

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