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Собянин: Недалеко от станции метро "Зябликово" обустроят новую зону для активного отдыха

10:28
  • суббота
  • 04 марта 2023

Там появятся смотровые площадки и спортивные зоны

Сергей Собянин в своём блоге рассказал о благоустройстве территорий вокруг рек Шмелёвки и Кузнецовки. Это большая зелёная территория на юге Москвы, расположенная рядом со станциями метро "Красногвардейская" и "Зябликово".
Собянин рассказал о реализованных в Зеленограде проектах благоустройства

Мэр напомнил, что в прошлые годы здесь были выполнены отдельные работы по благоустройству, ближе к улице есть и беседки, и детские площадки, и точки для пикника, и собачьи площадки.

Но этого оказалось недостаточно. Город организовал опрос местных жителей и спросил их о том, каким они видят парк рядом с домом. Выяснилось, что москвичам интересны физкультура и спорт, прогулки с собакой, игры с ребёнком на детской площадке, отдых и общение на свежем воздухе.

Исходя их результатов опроса, вдоль Шмелёвки создадут прогулочный маршрут, а на склонах оврагов появятся видовые площадки и зоны тихого отдыха. Ближе к станции метро "Зябликово" появится зона для активного отдыха со скейт-парком, памп-треком и площадками для командных видов спорта. Аналогичная спортивная зона запланирована недалеко от Гурьевского проезда.

В итоге всех преобразований на юге Москвы появится уютный парк у воды, а территория жилого квартала станет еще более комфортной и безопасной, заключил Собянин.

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