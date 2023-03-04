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Москвичку арестовали по делу о госизмене за помощь ВСУ

11:00
  • суббота
  • 04 марта 2023

Она пыталась выехать из России

При попытке покинуть Россию задержана женщина, подозреваемая в государственной измене. Об этом сообщили в ФСБ.
ФСБ задержала подозреваемого в госизмене жителя Комсомольска-на-Амуре

Известно, что задержанная оказывала финансовую помощь ВСУ. Ей грозит до 20 лет заключения. Лефортовский суд арестовал подозреваемую на два месяца.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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