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Россия напомнила Британии об инциденте со Скрипалём в Солсбери

12:24
  • суббота
  • 04 марта 2023

Прошло пять лет со дня так называемого отравления

Замятый скандал международного масштаба. Ровно пять лет назад в английском городе Солсбери были госпитализированы с неизвестным диагнозом Сергей и Юлия Скрипаль - бывший разведчик и его дочь.
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Великобритания тогда обвинила Россию в применении отравляющего вещества "Новичок". Однако Лондон до сих пор не предоставил никаких доказательств. Истинные обстоятельства произошедшего так и не установлены, напоминает "ТВ Центр".

В комментарии российского посольства по этому поводу отмечается: сфабрикованные события 2018 года были лишь пробным шаром в планомерной информационно-психологической кампании по демонизации России, одним из шагов в подготовке конфронтации Запада с Москвой, которая теперь перешла в военно-политическую плоскость на Украине.

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