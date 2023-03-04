Рядом с посольством Германии в Москвы открыли фотовыставку "Чтобы помнили"

Её подготовило Министерство обороны

"Чтобы помнили..." - фотовыставку с таким названием открыли сегодня в Москве, рядом с посольством Германии. Экспозицию подготовило Министерство обороны.

Представлены работы, на которых отражены самые знаковые моменты Великой Отечественной. Объявление о начале войны, марш немецких пленных по нашей столице, водружённое над Рейхстагом знамя Победы.

Одна из целей выставки - не забывать о подвиге советского народа и недопустимости переписывания истории, сообщает "ТВ Центр".

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