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МЧС запретило автомобилистам выезжать на лёд Байкала

12:51
  • суббота
  • 04 марта 2023

Это связано с несчастными случаями и хулиганством

В Иркутской области МЧС запретило выезд на лёд Байкала в популярных туристических местах. Исключением является переправа на остров Ольхон. Решение принято из-за большого количество нарушителей.
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Один из последних случаев произошёл с арендованным автомобилем. Машина, в которой находились трое туристов с ребёнком, провалилась под лёд. Люди успели выбраться из неё. Никто не пострадал, но водителю придётся заплатить штраф и возместить расходы за подъём автомобиля.

Широкий резонанс также вызвало видео, на котором человек в костюме викинга на высокой скорости едет на крыше микроавтобуса. Теперь собственников транспортных средств, выезжающих на лёд в неположенных местах, сотрудники МЧС будут искать в том числе и в соцсетях, сообщает "ТВ Центр". 

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