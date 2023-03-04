Собянин назвал ключевой принцип развития социальной инфраструктуры в московских районах

В столице строятся новые объекты

Расположение социальных объектов в шаговой доступности от жилых кварталов стало основным принципом развития столичных районов. Об этом у себя на странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что в этом году в столице будут достроены десятки таких объектов. Например, скоро откроется детская поликлиника в Ховрине. Она сможет принять до 320 маленьких пациентов за смену.

Большое внимание также уделяется строительству образовательных объектов. Так, в Кунцеве появится школа на 1030 мест. Здание будет иметь оригинальный архитектурный образ с большими окнами. В Северном Чертанове возводятся учебный корпус и детский сад.

С развитием социальной инфраструктуры значительно повышается качество проживания в любой зоне столицы, заключил Собянин.

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