В Курской области нарушено энергоснабжение после ударов ВСУ

Пострадавших нет

ВСУ снова обстреляли территорию Курской области. Подробности сообщил у себя в Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.

Нарушено энергоснабжение посёлка Краснооктябрьский и села Волфино. Пострадавших нет, на месте работают ремонтные бригады.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые.

В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине.

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