В Ханты-Мансийске открылся кинофестиваль "Дух огня"

Он проводится в 21-й раз

Праздник кино под названием "Дух огня". В Ханты-Мансийске открылся международный фестиваль кинематографических дебютов. За звание лучших будут бороться фильмы из России, Франции, Японии, Индии и других стран. Конкурсная программа как никогда сильная, а красная дорожка - яркая.

Яркий, вдохновляющий, незабываемый. 21-ый международный кинофестиваль "Дух огня" собрал в Югре лучших из лучших. На красной дорожке - известные актёры и режиссёры. Президент фестиваля в этом году - Эмир Кустурица. Зрители за четыре дня увидят 70 фильмов из 16 стран. Главная тема фестиваля – культура коренных народов, сообщает "ТВ Центр".

Российские участники представляют сразу несколько фильмов на языках своих народов – финно-угорском, алтайском, кабардинском, чеченском. Темы самые важные - поиск себя и семейного счастья. То, что близко миллионам людей, в том числе и самым юным. Богатая детская программа вызывает яркие эмоции.

Лучший российский фильм в номинации “За сохранение культурных традиций” получит специальную награду и поддержку от генерального партнёра кинофестиваля "Газпром нефти". Компанию связывает с Югрой и "Духом огня" многолетнее сотрудничество в области социальных инвестиций и сохранения культурного наследия русского Севера.

Александр Дыбаль, член правления "Газпром нефти": "Традиционная культура и традиции культурные – они, как ни странно, сейчас нуждаются в защите. Потому что много чего нового. И среди этого стоит, как сказал один из наших знаменитых певцов: чтобы стоять, я должен держаться корней. Это очень важный момент".

"Дух огня" дал путёвку в большое кино многим начинающим режиссёрам, и шанс заявить о себе на мировом уровне. Судя по сильнейшему составу участников, нынешний фестиваль не станет исключением.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".

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