В зоне спецоперации сбиты три украинских вертолёта

Об этом сообщили в Минобороны

Российские военные за сутки сбили три украинских вертолёта Ми-8. Об этом сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Два вертолёта поразила истребительная авиация ВКС в ДНР и Днепропетровской области, силы ПВО сбили вертолёт в Запорожской области.

Также за сутки российские военные уничтожили радиолокатор наведения ракет зенитного ракетного комплекса С-300 на территории ДНР. Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС нанесено поражение 83 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 197 районах.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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