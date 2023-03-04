Украинские военные обстреляли школу в Белгородской области

В здании выбиты окна

В Валуйском городском округе Белгородской области под обстрел ВСУ попало село Бутырки. Об этом у себя в Telegram-канале написал глава региона Вячеслав Гладков.

По информации губернатора, снаряды упали на территорию школы, выбиты восемь окон. Никто не пострадал.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые.

В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине.

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