Собянин рассказал о строительстве детсадов и школ благодаря проектам комплексного развития территорий

На месте бывших промзон появляются жилые дома и социальные объекты

Более 20 новых школ и детских садов откроются в Москве благодаря проектам комплексного развития территорий. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что город приводит в порядок бывшие промзоны и неэффективно используемые участки. Там возводятся жилые дома и социальные объекты, создаются рабочие места.

В столице успешно реализуются 25 проектов комплексного развития территорий. Их общая площадь больше 366 гектаров, а суммарные инвестиции в реализацию составляют около 705 миллиардов рублей.

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