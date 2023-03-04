ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин рассказал о строительстве детсадов и школ благодаря проектам комплексного развития территорий

15:12
  • суббота
  • 04 марта 2023

На месте бывших промзон появляются жилые дома и социальные объекты

Более 20 новых школ и детских садов откроются в Москве благодаря проектам комплексного развития территорий. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что город приводит в порядок бывшие промзоны и неэффективно используемые участки. Там возводятся жилые дома и социальные объекты, создаются рабочие места.

В столице успешно реализуются 25 проектов комплексного развития территорий. Их общая площадь больше 366 гектаров, а суммарные инвестиции в реализацию составляют около 705 миллиардов рублей.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Новая школа
Новая школа
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.