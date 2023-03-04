Медведев пообещал салют из "Калибров" над заводом Rheinmetall на Украине

Немецкий концерн планирует построить танковый завод

Дмитрий Медведев пообещал салют из "Калибров" в случае строительства танкового завода на Украине.

"Строительство концерном Rheinmetall танкового завода в Малороссии напоминает примитивный троллинг киевского режима", - написал зампред Совбеза России у себя в Telegram-канале.

Он пообещал отметить это событие должным образом, а именно салютом из "Калибров" и других пиротехнических устройств.

Ранее стало известно, что германский оборонный концерн Rheinmetall ведёт переговоры с Киевом о строительстве на территории Украины завода, который сможет выпускать до 400 новейших танков Panther в год. Об этом заявил глава компании Армин Паппергер в интервью газете Rheinische Post.

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