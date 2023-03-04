Собянин отметил значительный инвестиционный потенциал новых компаний ОЭЗ "Технополис Москва"

К ОЭЗ присоединились ещё 25 высокотехнологичных предприятий
Почти 50 миллиардов рублей вложат в развитие производств новые компании особой экономической зоны "Технополис Москва". Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.
Мэр отметил, что в прошлом году к ОЭЗ присоединились 25 высокотехнологичных предприятий, которые дадут городу больше 5 тысяч новых рабочих мест.
Предприятия выпускают медикаменты, медицинское оборудование, микроэлектронику, беспилотные авиационные системы и конденсаторы. Из новых компаний 10 получили статус резидента ОЭЗ.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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