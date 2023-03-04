Курская область получит дополнительные силы для защиты границы

Их предоставит Министерство обороны

Минобороны предоставит Курской области дополнительные силы и средства для защиты государственной границы. Об этом у себя в Telegram-канале написал губернатор региона Роман Старовойт.

Он сообщил о том, что принял участие в оперативном совещании с представителями Министерства обороны, ФСБ, погрануправления, МВД и Росгвардии.

С 19 октября в Курской области действует средний уровень реагирования: в регионе усилили пропускной режим на приграничных территориях; на въезде в Курчатов, где располагается Курская атомная электростанция; контроль на основных магистралях области.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые.

В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"