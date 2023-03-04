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Шойгу обсудил с заместителями снабжение в зоне СВО

17:31
  • суббота
  • 04 марта 2023

Министр побывал в объединённой группировке войск

Сергей Шойгу провёл совещание со своими заместителями в объединенной группировке войск. Об этом сообщает Минобороны.
Шойгу на передовой вручил высокие награды военным

Глава военного ведомства заслушал доклады по вопросам организации непрерывного обеспечения войск вооружением, военной техникой и боеприпасами. Отдельное внимание Шойгу уделил организации боевой подготовки подразделений резерва и военно-политической работы.

Министр обороны также поговорил с военнослужащими и поблагодарил их за образцовое выполнение задач в зоне СВО. Особо отличившимся он вручил высокие награды.

Ранее сообщалось, что министр обороны побывал на передовой спецоперации. Шойгу посетил пункт управления одного из объединений группировки войск "Восток". Там он заслушал доклад командующего группировкой Рустама Мурадова.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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