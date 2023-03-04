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Появилась позитивная информация о состоянии Костомарова

19:32
  • суббота
  • 04 марта 2023

Но делать выводы пока рано

Фигурист Роман Костомаров начал приходить в сознание и немного двигаться. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой свой источник, знакомый с ситуацией.
Министерство спорта поможет Костомарову и его семье

По словам собеседника агентства, до полного прихода в себя ещё должно пройти время, но положительная динамика в состоянии Костомарова уже есть.

10 января Костомаров попал в реанимацию одной из московских больниц с пневмонией, позже был переведён в больницу в Коммунарке. Там его подключили к аппарату ЭКМО. Сейчас Костомаров отключён от этого аппарата.

По некоторым данным, из-за нарушения кровообращения, отмирания тканей и для предотвращения сепсиса врачам пришлось ампутировать фигуристу часть ноги и несколько пальцев на руках.

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