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Собянин поблагодарил принявших участие в благотворительной акции "Добрая ёлка" москвичей

18:51
  • суббота
  • 04 марта 2023

Она проходила в течение двух месяцев

Москвичи исполнили больше тысячи желаний подопечных благотворительных фондов. Об этом у себя на странице "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что в Москве завершилась акция "Добрая ёлка", во время которой дети из малообеспеченных, многодетных и приёмных семей, а также ребята с инвалидностью и москвичи старше 60 лет загадывали новогодние желания.

Их в течение двух месяцев исполняли неравнодушные москвичи. Так, исполнилась мечта четвероклассника Ивана Кургина. Его вместе с мамой пригласили на экскурсию в университетскую больницу Сеченовки. А Арсений Степанов получил в подарок синтезатор. Пенсионерке Галине Сахаровой подарили электронагреватель для дачи.

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