Они выполняют задачи в зоне спецоперации

В ходе СВО российские военные продолжают громить неприятеля. Живую силу и технику националистов уничтожают на всех направлениях артиллерийские расчеты 120-миллиметровых орудий 2С9 "Нона".

Кадры ювелирной работы сегодня публикует Минобороны. В зоне действий нашей группировки "Центр" бойцы ВДВ обнаружили вражеский опорный пункт. Экипажи самоходок получили точные координаты и ударили по целям. Шансов выжить у противника не было.

А в южном секторе боевых действий расчеты "Ноны" поражают радикалов, окопавшихся на правом берегу Днепра. Корректировку огня и объективный контроль ударов идёт с помощью беспилотников. Артиллеристы-десантники действуют решительно и слаженно, сообщает "ТВ Центр".

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