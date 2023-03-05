Представлены новые герои спецоперации

Они сражаются за мир в Донбассе

В Минобороны рассказали о героях специальной военной операции по защите Донбасса. Рядовой Артём Тищенко обнаружил хорошо замаскированную позицию украинских радикалов. Прицельным огнём из боевой машины он уничтожил вражескую засаду.

Продолжая вытеснять врага из посёлка Артём подбил танк и две БМП неприятеля, а спустя несколько дней ликвидировал два пулемётных расчёта и большое количество боевиков.

Матрос Павел Морозов провёл точную наводку миномёта и нанёс удар по вражескому складу боеприпасов. В зону поражения попали также инженерные конструкции и техника противника.

Отважные действия Павла способствовали стремительному наступлению наших войск, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"