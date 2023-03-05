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Представлены новые герои спецоперации

10:00
  • воскресенье
  • 05 марта 2023

Они сражаются за мир в Донбассе

В Минобороны рассказали о героях специальной военной операции по защите Донбасса. Рядовой Артём Тищенко обнаружил хорошо замаскированную позицию украинских радикалов. Прицельным огнём из боевой машины он уничтожил вражескую засаду.
В зоне спецоперации сбиты три украинских вертолёта

Продолжая вытеснять врага из посёлка Артём подбил танк и две БМП неприятеля, а спустя несколько дней ликвидировал два пулемётных расчёта и большое количество боевиков.

Матрос Павел Морозов провёл точную наводку миномёта и нанёс удар по вражескому складу боеприпасов. В зону поражения попали также инженерные конструкции и техника противника.

Отважные действия Павла способствовали стремительному наступлению наших войск, сообщает "ТВ Центр".

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