Президенту США удалили злокачественное образование

Москва успешно обходит санкции Евросоюза и G7. Российский импорт вернулся к уровню 2020 года, пишет агентство Bloomberg. Чего не скажешь о западных государствах, где от введённых ограничений против нашей страны страдают рядовые граждане. И они не намерены молчать. На улицы крупнейших городов Австралии вышли сотни людей. Они выступают против расширения НАТО и поставок военной помощи Украине.

В болгарской столице, конечно, не столько колоритно. Вместо зажигательных мотивов 80-х - "Прощание славянки". Попрощаться предлагают с правительством, которое вместо решения реальных внутренних проблем сосредоточено исключительно на конфронтации с Россией.

Показательны и результаты соцопросов, которые публикует американский Центр исследования общественных отношений. Лишь четверть респондентов считают, что у США в украинском конфликте главная роль. С 60% до 48% упало количество тех, кто поддерживает поставки Киеву оружия, сообщает "ТВ Центр".

Олафа Шольца во время визита в США даже не удосужились встретить в Белом доме. В гордом одиночестве канцлер проследовал на переговоры, которые, как подчеркнули в СМИ, были тихими. Четыре минуты протокольной съемки, полтора часа общения с Байденом и никакой совместной пресс-конференции. Только заявление о том, что антироссийские санкции будут сохраняться ровно столько, сколько потребуется.

Впрочем, неудобных вопросов американский президент, у которого как выяснилось недавно удалили злокачественное образование кожи, предпочитает избегать. Подойдя к журналистам Байден молча постоял несколько секунд и удалился. Хотя быть может просто забыл, что хотел сказать. Зато хотя бы ушёл в правильном направлении, облегченно вздохнула служба протокола Белого дома.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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