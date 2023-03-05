В Израиле сотни тысяч людей вышли на акции протеста

Они выступают против судебной реформы

В Израиле продолжаются массовые протесты против судебной реформы, предложенной правительством Биньямина Нетаньяху. В этот раз на улицы городов вышли около 400 тысяч человек.

В Тель-Авиве манифестанты устроили беспорядки. Группа активистов попыталась перекрыть одну из главных магистралей города. Для разгона толпы силовики применили водомёты. Несколько человек были задержаны.

Израильтяне уже девятую неделю бастуют против проведения судебной реформы, которая предполагает ограничение полномочий Верховного суда. Его решения, в случае принятия документа, сможет оспаривать парламент, а правящая коалиция следить за процедурой назначения судей, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"