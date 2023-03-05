В США сошёл с рельсов грузовой поезд

В стране участились аварии на транспорте

В американском штате Огайо новая железнодорожная авария: с рельсов сошёл грузовой поезд. По некоторым данным, перевернулись 20 вагонов, повреждены линии электропередачи.

Никто не пострадал. Жителей просят не приближаться к месту ЧП. Там работают экстренные службы, сообщает "ТВ Центр".

За месяц это уже третья авария на железных дорогах штата. До сих пор ведётся расследование инцидента со сходом 50 вагонов с опасными веществами.

Взрыв и пожар привели к серьёзному загрязнению окружающей среды. Власти были вынуждены эвакуировать население. Сейчас жители Огайо массово подают иски против компании, перевозившей химикаты.

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