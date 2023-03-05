Год назад в боях за Донбасс погиб комбат Жога

Он удостоен звания Героя России

Ровно год назад героически погиб один из самых известных командиров народного ополчения Донбасса - Владимир Жога.

При освобождении Волновахи 28-летний комбат легендарного батальона "Спарта" прикрывал выход мирных жителей из города, когда сам попал под обстрел украинских карателей.

Уроженец Славянска Владимир Жога вступил в ополчение сразу после событий на Майдане, когда ему было всего 20 лет. Получив позывной "Воха", он быстро завоевал авторитет бойцов, стал заместителем первого командира "Спарты" Арсена Павлова, известного как "Моторола", а после его гибели был избран комбатом.

Жога прошёл самые жестокие сражения за освобождение ДНР, лично поднимал в атаку бойцов, неоднократно был ранен. Уже посмертно удостоен звания Героя ДНР, а вскоре и Героя России, сообщает "ТВ Центр".

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