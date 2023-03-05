ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Год назад в боях за Донбасс погиб комбат Жога

12:09
  • воскресенье
  • 05 марта 2023

Он удостоен звания Героя России

Ровно год назад героически погиб один из самых известных командиров народного ополчения Донбасса - Владимир Жога.
Жога, Халиков, Гаджимагомедов: истории о подвигах военных Донбасса

При освобождении Волновахи 28-летний комбат легендарного батальона "Спарта" прикрывал выход мирных жителей из города, когда сам попал под обстрел украинских карателей.

Уроженец Славянска Владимир Жога вступил в ополчение сразу после событий на Майдане, когда ему было всего 20 лет. Получив позывной "Воха", он быстро завоевал авторитет бойцов, стал заместителем первого командира "Спарты" Арсена Павлова, известного как "Моторола", а после его гибели был избран комбатом.

Жога прошёл самые жестокие сражения за освобождение ДНР, лично поднимал в атаку бойцов, неоднократно был ранен. Уже посмертно удостоен звания Героя ДНР, а вскоре и Героя России, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Памятник командиру батальона "Спарта" Владимиру Жоге в Волновахе
Памятник командиру батальона "Спарта" Владимиру Жоге в Волновахе
Владимир Жога
Владимир Жога
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.