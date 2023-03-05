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Пекин продолжит борьбу против независимости Тайваня

12:46
  • воскресенье
  • 05 марта 2023

И увеличит расходы на оборону

Амбициозные планы по развитию Китая обсуждают в высшем законодательном органе страны. В Пекине торжественно открылась первая сессия Всекитайского собрания народных представителей.

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За неделю работы около трёх тысяч депутатов нового созыва должны избрать или переизбрать на очередной срок руководство КНР, а также утвердить программы экономического и политического развития. Одним из главных решений станет увеличение военного бюджета - более, чем на семь с половиной процентов.

В Пекине уже подчеркнули: рост расходов на оборону продиктован новыми вызовами и не будет представлять угрозы ни для одной страны мира. Китай намерен решительно бороться против прозападного проекта независимости Тайваня и расширит импорт передовых технологий и энергоресурсов, сообщает "ТВ Центр".

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