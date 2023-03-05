На Сахалине льдину с рыбаками унесло в море

Идёт спасательная операция
Спасательная операция развернулась на Сахалине: помощь потребовалась 18-ти рыбакам. По предварительным данным, в полукилометре от берега образовалась трещина и людей на льдине стало уносить в Охотское море.
На место прибыли спасатели и медицинские бригады, задействовали спецтехнику. К этому моменту пятерых мужчин уже удалось доставить на сушу.
Накануне экстренные службы распространили предупреждение об опасности выхода на лёд из-за погодных условий, сообщает "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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