На Сахалине льдину с рыбаками унесло в море

Идёт спасательная операция

Спасательная операция развернулась на Сахалине: помощь потребовалась 18-ти рыбакам. По предварительным данным, в полукилометре от берега образовалась трещина и людей на льдине стало уносить в Охотское море.

На место прибыли спасатели и медицинские бригады, задействовали спецтехнику. К этому моменту пятерых мужчин уже удалось доставить на сушу.

Накануне экстренные службы распространили предупреждение об опасности выхода на лёд из-за погодных условий, сообщает "ТВ Центр".

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