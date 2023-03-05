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На Сахалине льдину с рыбаками унесло в море

13:22
  • воскресенье
  • 05 марта 2023

Идёт спасательная операция

Спасательная операция развернулась на Сахалине: помощь потребовалась 18-ти рыбакам. По предварительным данным, в полукилометре от берега образовалась трещина и людей на льдине стало уносить в Охотское море.

На место прибыли спасатели и медицинские бригады, задействовали спецтехнику. К этому моменту пятерых мужчин уже удалось доставить на сушу.

Накануне экстренные службы распространили предупреждение об опасности выхода на лёд из-за погодных условий, сообщает "ТВ Центр".

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