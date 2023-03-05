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Собянин рассказал о востребованности Большой кольцевой линии

11:02
  • воскресенье
  • 05 марта 2023

На этой неделе дан старт движению по кольцу

Новые станции Большой кольцевой линии столичной подземки оказались максимально востребованы пассажирами с самых первых часов работы. Об этом рассказал сегодня в своём блоге мэр Сергей Собянин.

Он опубликовал фотографии, которые сделали в вестибюлях новых станций 1 и 2 марта. На них – "Марьина Роща", "Кленовый бульвар", "Каширская", "Рижская", "Сокольники", сообщает "ТВ Центр".

БКЛ - масштабный проект отечественного метростроения и один из самых крупных в мире. Это 70 километров путей и 31 станция.

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