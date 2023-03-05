В пирамиде Хеопса обнаружен загадочный коридор

Учёные пока не знают его предназначение

Новые секреты пирамиды Хеопса. Учёные обнародовали кадры из неизвестного ранее коридора, который обнаружили в северной части погребального сооружения. Они уверены: открытие может стать ключом к разгадке главной тайны древнейшего чуда света, сообщает "ТВ Центр".

Единственное дошедшее до нас чудо света Древнего мира - Пирамида Хеопса - вновь преподнесла ученым сюрприз: тайную комнату. Точнее, коридор. Его нашли с помощью инфракрасного 3D-сканера и детектора космических лучей. Длина коридора – девять метров, ширина - около двух метров.

Учёные рассматривают коридор с помощью эндоскопа - щупа с телекамерой. Внутри, к сожалению, пусто. Для чего в такой большой пирамиде это помещение - пока непонятно. Но уже есть первые предположения – коридор могли оставить для облегчения веса пирамиды.

Учёные уверены - эта находка приведет к новым открытиям. Ведь мумию фараона Хеопса, которого сами египтяне называют Хуфу, до сих пор не нашли. Он принадлежал к четвёртой династии и правил в середине третьего тысячелетия до новой эры.

Фараон так хотел обеспечить себе достойную загробную жизнь, что приказал построить на плато Гизы комплекс из пирамид для себя и всех членов своей семьи. В погребальном зале хоть и стоит саркофаг, но тела Хеопса в нем нет, а это дает учёным надежду.

Если мумия Хеопса, действительно, находится в одном из скрытых помещений, то там же должны быть и различные вещи, которые клали в гробницы правителей, а это значит - появится возможность узнать гораздо больше о культуре древнего Египта.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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