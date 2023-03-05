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В Польшу прибыла большая партия американской техники

12:19
  • воскресенье
  • 05 марта 2023

Часть её перебросят на Украину

В США прибыли два украинских лётчика для обучения управлению западными самолётами. По данным телеканала NBC, Пентагон проведёт тестирование пилотов на военной базе в Аризоне.
Посол Антонов: поставляемое Киеву оружие будет уничтожено

Тем временем, в соцсетях распространяют кадры с большим количеством военной техники в польском порту Гдыня. Сотни, если ли не тысячи единиц военной техники: бронетранспортеры, танки, грузовики, армейские тягачи.

Морские ворота являются перевалочным пунктом для дальнейшей переброски вооружений на базы НАТО. Однако, эта партия превосходит предыдущие.

Официальных заявлений пока нет, но эксперты предполагают: часть техники может быть отправлена на Украину. Но явно не вся, ведь те же американские танки "Абрамс" Киеву пока не положены, обещали лишь в следующем году. Значит, либо отправят неофициально, либо планируют использовать для других целей, сообщает "ТВ Центр".

Непонятная история и с американскими истребителями F-16. Зеленский постоянно выпрашивает эти боевые самолеты. Однако, официально Вашингтон заявляет о своей неготовности отправлять такую сложную технику: слишком дорогая и требует длительного обучения пилотов.

На помощь Киеву в борьбе против Москвы США уже потратили 140 миллиардов долларов налогоплательщиков. Если отправлять в чёрную украинскую дыру истребители, то это еще более десяти миллиардов. Данные о безумных тратах оппоненты Байдена активно используют против него. За океаном стартовала президентская гонка.

Пытаясь прикрыть свою причастность к военным преступлениям на Украине, коллективный Запад уже давно носится с идеей некоего спецтрибунала, единственной задачей которого будет осуждение России. Как это может выглядеть технически, мало кто понимает -  санкционные пакеты исчерпаны, да и Москва может не признавать юрисдикцию подобной пародии на суд.

Но вот глава Еврокомиссии бурно выражает радость: гордится соглашением о создании международного центра судебного преследования в Гааге. Судьями, видимо, будут те, кто отправлял войска стирать с лица земли Ирак, Ливию, Сирию, бомбить мирное население Сербии, а также те, кто не препятствовал геноциду народа Донбасса.

Известный американский обозреватель Эндрю Наполитано заявил о глупости и абсурдности идеи западных стран лишить Россию Крыма. Даже симпатизирующий демократам канал NBC вынужден признать: опрошенные его репортёрами жители Крыма заявили, что готовы защищать полуостров в случае попытки нападения Украины.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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