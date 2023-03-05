Собянин рассказал о готовящихся к открытию после реставрации павильонах ВДНХ

Полным ходом идёт реставрация исторических павильонов

В этом году на ВДНХ будет завершена реставрация и строительство 15 объектов. Подробности сообщил на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Мэр написал, что в их числе два национальных павильона: Абхазии и Узбекистана. Утраченные элементы павильонов специалисты восстанавливают по архивным чертежам и историческим снимкам.

Завершаются работы в павильоне "Мясная промышленность". Здесь воссоздадут две бетонные скульптуры быков, которые украшали вход ещё в 1939 году.

В павильоне "Атом" разместится самая современная и масштабная в России музейная площадка, посвящённая освоению ядерных технологий в стране и мире. А павильоне "Центральный" откроется экспозиция Третьяковской галереи.

Не забыты и развлечения для детей и взрослых. В парке "Орион" появится новый кластер, а в ландшафтном парке - пешеходный маршрут "Лента Мёбиуса" и "Сад пяти чувств".

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