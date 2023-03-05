Вучич опроверг информацию о поставках оружия Украине

Сербия не передаёт оружия участникам конфликта

Сербия никому не поставляет оружие, ни России, ни Украине. В этом заверил журналистов президент страны Александр Вучич. Таким образом он опроверг появившуюся в прессе информацию о том, что Белград начал передачу оружия Киеву.

"Мы производим боеприпасы и продаем боеприпасы. Мы не продавали ни оружие, ни боеприпасы ни России, ни Украине", - приводит слова Вучича ТАСС.

2 марта Москва запросила у Белграда официальную позицию по поводу информации о поставках Украине сербских боеприпасов. Ранее в российском МИДе выразили глубокую озабоченность и отметили, что внимательно следят за развитием ситуации.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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