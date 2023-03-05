В Москве стартовал эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств

Эксперты оценивают затею скептически

В столице, а также в Подмосковье и Белгородской области стартовал эксперимент по дистанционной продаже рецептурных препаратов. Серьёзные лекарства, например, антибиотики или средства против диабета, теперь можно продавать онлайн и доставлять курьером.

Опция крайне удобная для маломобильных пациентов или тех, кто, например, температурит дома. О её необходимости давно говорили. Наталья Тарасова разбиралась, как всё это должно работать, и почему некоторые эксперты оценивают затею скептически (смотрите видео).

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