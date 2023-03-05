ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Почему учёные не готовы назвать точную причину смерти Сталина

15:24
  • воскресенье
  • 05 марта 2023

Прошло 70 лет, а ответа нет

70 лет назад, 5 марта 1953 года ушёл из жизни Иосиф Сталин. Его смерть потрясла советскую страну, вызвав у сограждан смешанные чувства. Одни - глубоко скорбели, другие - втайне радовались. Но и тех, и других, не покидало ощущение, что официальная версия случившегося на ближней даче далека от истины.

Инсульт? Отравление? Заговор? Исследователи ломают копья до сих пор. Юлия Богоманшина изучила версии, выяснила, как Москва прощалась с вождём и убедилась: даже после своей смерти Сталин продолжал влиять на происходящее (смотрите видео).

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
И.В. Сталин
И.В. Сталин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.