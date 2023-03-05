Почему учёные не готовы назвать точную причину смерти Сталина

Прошло 70 лет, а ответа нет

70 лет назад, 5 марта 1953 года ушёл из жизни Иосиф Сталин. Его смерть потрясла советскую страну, вызвав у сограждан смешанные чувства. Одни - глубоко скорбели, другие - втайне радовались. Но и тех, и других, не покидало ощущение, что официальная версия случившегося на ближней даче далека от истины.

Инсульт? Отравление? Заговор? Исследователи ломают копья до сих пор. Юлия Богоманшина изучила версии, выяснила, как Москва прощалась с вождём и убедилась: даже после своей смерти Сталин продолжал влиять на происходящее (смотрите видео).

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