Снег будет идти до вечера 5 марта

Сугробы в Москве достигли максимума с начала зимы. Их высота достигла 41 сантиметра, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы.

Этот показатель выше, чем года назад. Данные получены на главной метеостанции на ВДНХ.

Небольшой снег в столичном регионе будет идти до вечера 5 марта. Температура воздуха будет колебаться вокруг нулевой отметки.

В комплексе городского хозяйства сообщили, что коммунальные службы ликвидируют последствия снегопада. На улицы вышли дополнительные единицы техники.

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