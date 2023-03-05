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Три человека погибли во время перестрелки в Карабахе

15:06
  • воскресенье
  • 05 марта 2023

Версии Еревана и Баку различаются

В Ереване и Баку сообщили о перестрелке в Нагорном Карабахе. В бою погибли три человека. Это сотрудники полиции непризнанной республики, сообщает РИА Новости

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Армянские силовики утверждают, что утром, в районе Хайпалу азербайджанская диверсионная группа открыла огонь по дежурной машине паспортно-визового отдела полиции.

Со своей стороны, в Минобороны Азербайджана сообщают о погибших с обеих сторон в результате перестрелки. В Баку говорят, что перестрелка произошла во время проверки подразделениями азербайджанской армии транспортных средств, осуществляющих незаконные военные перевозки.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. В ноябре при участии России удалось заключить перемирие.

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