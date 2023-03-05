В Харьковской области и ДНР уничтожены пункты управления беспилотниками

Об этом сообщили в Минобороны России

В Харьковской области и ДНР уничтожены пункты управления украинскими беспилотными летательными аппаратами и средствами РЭБ. Об этом сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Также за сутки на донецком направлении уничтожено много военной техники противника, в частности, одна боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийская система М777 и американская установка Paladin. В Запорожской области поражена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"