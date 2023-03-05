Собянин: За два года почти 90 воспитанников социальных домов устроились на работу в центры госуслуг

Им помогают наставники

Подопечные социальных домов уже два года работают в центрах госуслуг. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что город даёт возможность людям с ментальными особенностями лучше адаптироваться, научиться организовывать свой день и общаться. В офисах "Мои Документы" почти 90 таких сотрудников консультируют и занимаются архивом.

Адаптироваться на рабочих местах помогают наставники. Также центры госуслуг регулярно проводят собеседования и трудоустраивают жителей столичных социальных домов, которые могут и хотят работать.

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