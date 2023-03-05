Собянин: За два года почти 90 воспитанников социальных домов устроились на работу в центры госуслуг

Им помогают наставники
Подопечные социальных домов уже два года работают в центрах госуслуг. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.
Мэр отметил, что город даёт возможность людям с ментальными особенностями лучше адаптироваться, научиться организовывать свой день и общаться. В офисах "Мои Документы" почти 90 таких сотрудников консультируют и занимаются архивом.
Адаптироваться на рабочих местах помогают наставники. Также центры госуслуг регулярно проводят собеседования и трудоустраивают жителей столичных социальных домов, которые могут и хотят работать.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также: