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Аварийные службы выехали на место обстрела в Белгородской области

17:13
  • воскресенье
  • 05 марта 2023

Нарушено электроснабжение

ВСУ обстреляли село Щетиновка в Белгородской области. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Украинские военные обстреляли школу в Белгородской области

По его данным, в селе есть разрушения: повреждён сарай на территории сельхозпредприятия, а также линия электропередачи. Аварийные и оперативные службы уже выехали на место.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые.

В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине.

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