Собянин подвёл итоги года работы штабов сбора гуманитарной помощи "Москва помогает"

Собрано почти 2 тонны грузов

За год москвичи собрали 1080 тонн продуктов и товаров первой необходимости для жителей новых российских регионов. О промежуточных итогах акции "Москва помогает" рассказал Сергей Собянин.

На своей странице "ВКонтакте" мэр сообщил, что в акции приняли участие более 46 тысяч человек. Большую помощь оказали бизнесмены, некоммерческие организации и профсоюзы.

Горожане передали жителям новых регионов одежду, бытовую технику, телефоны, средства реабилитации, музыкальные инструменты и товары для новорождённых.

В столице сейчас работают 14 штабов приёма гуманитарной помощи. Все подробности можно узнать по телефону 8 (499) 170-02-25.

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