Полиция жёстко разогнала протестующих в Афинах

Стражи порядка применили спецсредства

Греческая полиция применила светошумовые гранаты и слезоточивый газ против группы анархистов, которые устроили беспорядки во время многотысячного митинга в Афинах. Акция прошла в связи с железнодорожной аварией 1 марта между Афинами и Салониками, в которой погибли 57 человек.

У здания парламента сегодня собрались более семи с половиной тысяч человек. Когда участники митинга начали расходиться небольшие группы анархистов в чёрных повязках на лицах и противогазах стали забрасывать полицейских у стен парламента камнями, бутылками с зажигательной смесью, запускать в их сторону сигнальные ракеты.

Спецназ ответил слезоточивым газом и погнался за нападавшими, которые убежали в сторону здания ректората Афинского университета, сообщает "ТВ Центр".

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