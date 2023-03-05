Собянин: Парковка автомобилей на улицах Москвы 8 марта будет бесплатной

Это касается и самых дорогих парковок

Парковка в Москве будет бесплатной 8 марта. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что это касается всех улиц, включая те, где действуют тарифы 380 и 450 рублей в час. При этом парковки со шлагбаумом останутся платными и будут работать по своим обычным тарифам.

Из открытых источников известно, что в Москве насчитывается около 15 тысяч парковок. В центре города и у некоторых станций метро парковки платные.

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